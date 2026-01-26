Mario Tobino la vita nella scrittura Dalla biografia di Dante allo Strega

Mario Tobino, celebre scrittore e medico italiano, ha sempre sottolineato l’importanza del rapporto tra la vita e la scrittura. La sua biografia, che spazia dalla figura di Dante allo Strega, riflette un percorso di approfondimento e osservazione delle realtà quotidiane. Tobino credeva che la vera arte dello scrittore derivasse dall’esperienza concreta e dal contatto diretto con le diverse sfaccettature della vita.

Mario Tobino soleva dire che uno scrittore non deve dedicarsi soltanto alla sua arte, ma deve saper svolgere un lavoro, poiché è da questo, ossia dal contatto con le diverse realtà e situazioni della vita, che ne può raccontare le tante e diverse sfaccettature. Lui, prima di darsi alla professione di psichiatra, rispose alla vocazione di scrittore. Una necessità interna, tra interesse e inquietudine. Le sue prime letture furono di autori classici, a cominciare dai latini come Orazio. Per poi passare a quella che avrebbe continuato a rileggere ogni giorno: La Divina Commedia di Dante Alighieri, cui aggiungeva i libri di Petrarca, Manzoni e Machiavelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

