Mario Polisano racconta Tito Brandsma | il martire di Dachau e l’uomo della gioia che parla all’Europa di oggi

Mario Polisano racconta Tito Brandsma, il carmelitano olandese ucciso a Dachau, che oggi torna a parlare all’Europa. Polisano riporta in vita la figura del martire, un uomo che ha scelto di restare fedele alla propria coscienza anche davanti alla morte. La sua storia non è solo biografia, ma un esempio di fede e coraggio per chi cerca una guida nel cuore del Novecento.

Ci sono biografie che non si limitano a raccontare una vita: provano a restituire un'anima. È quello che fa Mario Polisano nel suo lavoro dedicato a Tito Brandsma, carmelitano olandese morto nel campo di concentramento di Dachau, oggi figura sempre più centrale per chi cerca testimonianze di fede, coraggio e libertà di coscienza nel cuore del Novecento. Il libro nasce da un percorso di studio: l'incontro con Brandsma avviene durante un cammino accademico, in un contesto in cui i grandi eventi della Seconda guerra mondiale e l'orrore dei lager diventano materia di ricerca, riflessione e responsabilità.

