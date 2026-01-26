Marianna il corto salernitano in gara al festival underground di Amburgo

L'opera di Luigi Di Domenico unica rappresentanza nazionale in Germania. Al centro della trama l'eco-ansia e il conflitto tra profitto e salute Sarà l'unica pellicola italiana a competere per l'Ufo Award. Il cortometraggio "Marianna", diretto da Luigi Di Domenico, debutta in Germania domenica primo febbraio. La prima proiezione tedesca è fissata per le ore 13:00 presso il B-Movie kino di Amburgo, nell'ambito del Danger Zone Independent Film Festival. Il film, prodotto da Vitruvio Entertainment e co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., con il patrocinio dei Comuni di Pellezzano e Padula, nasce da un progetto di sensibilizzazione promosso dall’Associazione Salute e Vita insieme al CSV – Sodalis.🔗 Leggi su Salernotoday.it

