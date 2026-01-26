Maria Rachele Ruiu | Sono saltate le censure woke contro i pentiti della transizione

Maria Rachele Ruiu, attivista di Pro Vita & Famiglia, commenta la situazione attuale riguardo ai pentiti della transizione, evidenziando come le censure woke siano state superate. Secondo lei, il lockdown ha portato a un aumento dei casi di disforia di genere, ma ora i genitori sono più informati e numerosi medici si oppongono ai ricatti morali, contribuendo a un quadro più equilibrato e consapevole.

L'attivista di Pro vita & famiglia: «Con il lockdown c'è stata un'impennata dei casi di disforia, oggi i genitori sono più consapevoli e molti medici respingono i ricatti morali. Però la pressione nelle scuole resta forte». Qual è la situazione dell'ideologia gender in Italia? Anche qui arretra come in America? Non c'è modo migliore per capirlo che sentire chi la contrasta quotidianamente. Come Maria Rachele Ruiu, moglie, mamma di due bambini, laureata in psicologia e, soprattutto, volto noto di Pro vita & famiglia. Ruiu, come trova i dati del declino dell'identità trans e non binaria che arrivano dagli Stati Uniti?.

