Marco Balich disegnatore di Olimpiadi | Celebreremo il bello dell’Italia ma tutti potranno riconoscersi

Marco Balich, rinomato disegnatore di Cerimonie Olimpiche, ha contribuito a oltre sedici eventi olimpici e numerosi show internazionali. La sua esperienza spazia dalle Olimpiadi di Torino 2006, premiata con un Emmy, alle cerimonie di Rio 2016 e Qatar 2022. Con un forte legame con l’Italia, Balich mira a celebrare la bellezza del nostro paese attraverso eventi che coinvolgono e rappresentano tutti.

Milano –  Sedici Cerimonie Olimpiche, tredici Giochi regionali, show realizzati in tutto il mondo. Marco Balich ha firmato alcuni dei più importanti show delle Olimpiadi del nuovo millennio, per l’apertura di Torino 2006 ha ricevuto un Emmy Award, poi nel 2017 il Compasso d’Oro; una carriera segnata da grandi successi internazionali: ha preso parte alle cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Sochi 2014, a quelle di Rio 2016 e alla cerimonia della Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar. Spettacoli trasmessi a un pubblico medio di 2,6 miliardi di persone. Ma è stato anche direttore artistico all’Expo di Milano 2015, sua l’ideazione dell’Albero della Vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

