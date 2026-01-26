Marco Balich, rinomato disegnatore di Cerimonie Olimpiche, ha contribuito a oltre sedici eventi olimpici e numerosi show internazionali. La sua esperienza spazia dalle Olimpiadi di Torino 2006, premiata con un Emmy, alle cerimonie di Rio 2016 e Qatar 2022. Con un forte legame con l’Italia, Balich mira a celebrare la bellezza del nostro paese attraverso eventi che coinvolgono e rappresentano tutti.

Milano – Sedici Cerimonie Olimpiche, tredici Giochi regionali, show realizzati in tutto il mondo. Marco Balich ha firmato alcuni dei più importanti show delle Olimpiadi del nuovo millennio, per l’apertura di Torino 2006 ha ricevuto un Emmy Award, poi nel 2017 il Compasso d’Oro; una carriera segnata da grandi successi internazionali: ha preso parte alle cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Sochi 2014, a quelle di Rio 2016 e alla cerimonia della Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar. Spettacoli trasmessi a un pubblico medio di 2,6 miliardi di persone. Ma è stato anche direttore artistico all’Expo di Milano 2015, sua l’ideazione dell’Albero della Vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Balich, disegnatore di Olimpiadi: “Celebreremo il bello dell’Italia ma tutti potranno riconoscersi”

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. Già definita la squadra di short trackEcco la squadra italiana di short track convocata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La carica di Macchi: "Niente di più bello delle Olimpiadi in Italia"Filippo Macchi, protagonista del pomeriggio, ha condiviso il suo entusiasmo per le Olimpiadi in Italia, sottolineando quanto siano emozionanti e importanti per il paese.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Marco Balich, disegnatore di Olimpiadi: Celebreremo il bello dell’Italia ma tutti potranno riconoscersi.

Marco Balich, disegnatore di Olimpiadi: Celebreremo il bello dell’Italia ma tutti potranno riconoscersiIl direttore creativo spiega lo spirito della cerimonia d’apertura del 6 febbraio nello stadio di San Siro: Partiamo dai valori della kermesse, immersi nel nostro tempo. Milano e Cortina? Diverse e c ... ilgiorno.it

Presentata la cerimonia inaugurale a San Siro: per la prima volta spettacolo diffuso su 4 località, Balich: «Sarà uno show di pace e bellezzaDue bracieri: lo spettacolo sarà un flusso intrecciato con al centro gli atleti divisi tra i palcoscenici. Moda e design: omaggio all’eccellenza cittadina e italiana. Sarà evento analogico ma dedicato ... milano.corriere.it

Radio Deejay. . L’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicina. Quali saranno i numeri di questa edizione Ce ne ha parlato Marco Balich, Creative Director & Olympic Ceremonies Producer in diretta da Catteland. L’intervista completa è di - facebook.com facebook

Il direttore creativo della cerimonia inaugurale, Marco Balich, ha svelato il design dei due bracieri olimpici ispirati a Leonardo da Vinci. Per la prima volta nella storia si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia a Milano e a Cortina. A San ... x.com