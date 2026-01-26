Marcello Dell’Utri | Al convegno della giustizia? Non ero io era mio fratello

Nel corso di un convegno sulla giustizia, Marcello Dell’Utri ha dichiarato di non essere stato lui presente, ma di aver preso le sembianze di suo fratello gemello. Ha spiegato che, fin da giovani, lui e il fratello si sono spesso scambiati identità, anche in contesti come la scuola, anche se tali azioni non erano intese come scherzi. La dichiarazione apre a riflessioni sulla confusione tra identità e responsabilità.

«Io e mio fratello gemello abbiamo fatto sempre questi scherzi, soprattutto a scuola, quando eravamo studenti, anche se questo non era uno scherzo. Ma io all’hotel Ergife a Roma per il convegno per il Sì al referendum sulla giustizia organizzato da Forza Italia, non c’ero. Ero e sono a Milano. Quello che hanno immortalato su molti giornali non ero io, era, anzi è, mio fratello gemello Alberto Dell’Utri, che vive a Roma e che è un simpatizzante e anche attivista di Forza Italia». Lo fa sapere l’ex senatore di FI, Marcello dell’Utri, condannato per mafia e che ha scontato 7 anni per concorso esterno, intervistato per il quotidiano La Sicilia dal giornalista Francesco Viviano.🔗 Leggi su Open.online

Loredana Paparelli, 70 anni, pioniera del fitness e dell'emancipazione: «Per mio padre lo sport non era una professione dignitosa per una donna. Il mio ex mi voleva più mamma e meno imprenditrice. Io? Non potevo rinunciare a ciò che ero»Loredana Paparelli, a 70enne pioniera del fitness e dell'emancipazione femminile, ha affrontato sfide culturali e personali per affermarsi come imprenditrice.

Quei 42 milioni? “Il prezzo del silenzio pagato da Berlusconi”. Così Marcello Dell’Utri rischia un nuovo processoUn nuovo procedimento potrebbe coinvolgere Marcello Dell’Utri e sua moglie Miranda Ratti, accusati di aver ricevuto 42 milioni di euro, presumibilmente come pagamento silenzioso da parte di Silvio Berlusconi.

