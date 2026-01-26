In questa puntata di “Verità dei Sogni”, esploriamo il percorso di Manuela Festa, tra ambizioni, timori e scelte significative. Attraverso il racconto nella rubrica Sogni C…ostruiti, scopriamo chi è davvero, senza filtri, in un momento di riflessione intima. L'intervista, trasmessa in diretta nazionale, offre uno sguardo sincero sulla sua storia e sulle sfide affrontate lungo il cammino.

Chi è davvero Manuela Festa? Il racconto intimo nella rubrica Sogni C.ostruiti. Nella quinta puntata della rubrica Sogni C.ostruiti, in onda in diretta nazionale sul canale 231 e da oggi su tutti gli altri canali del circuito Fox, Manuela Festa si concede senza maschere. Attrice, presentatrice e showgirl, bellezza materana spesso etichettata – con una certa superficialità – come “la Belen Rodriguez del Bel Paese”, Festa sceglie invece di raccontarsi per ciò che è: un percorso costruito, non improvvisato. Davanti alle telecamere del format onirico, Manuela ripercorre l’origine di tutto: «Da bambina sognavo di entrare nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Manuela Festa a “Verità dei Sogni”: tra ambizione, paura del tempo e il rifiuto che fece rumore

Argomenti discussi: La quinta puntata della rubrica dei sogni; Manuela Festa si racconta: carriera, gossip e il sogno della conduzione.

