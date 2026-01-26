Mandato di arresto per traffico di stupefacenti | fermato lungo la A2 del Mediterraneo

Durante un normale controllo sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la Polizia Stradale di Sala Consilina ha fermato un uomo con un mandato di arresto per traffico di stupefacenti. L’individuo è stato quindi tratto in arresto, in conformità alle procedure di legge. L’intervento si inserisce nelle attività di sicurezza e contrasto alle attività illecite lungo le principali vie di transito.

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione per reati inerenti agli stupefacenti. Per questo motivo un uomo è stato tratto in arresto lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo dalla Polizia Stradale di Sala Consilina, al termine di un normale controllo. Si tratta di un nuovo intervento degli agenti della sezione di Sala Consilina. L'uomo, di origine siciliana, è stato fermato per un accertamento di routine; durante le verifiche di rito è emerso che era destinatario di un mandato di cattura per spaccio. L'intervento rientra in una più ampia operazione "ad alto impatto" disposta dalla Questura di Salerno, che prevede numerosi posti di blocco lungo l'A2 e presso gli svincoli del Vallo di Diano.🔗 Leggi su Salernotoday.it

