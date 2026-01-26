In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici del match tra Manchester City e Galatasaray, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 nell’ultimo turno della fase a eliminazione diretta della Champions League. Una partita importante per il prosieguo della competizione, con dettagli utili per comprendere le strategie e le possibilità di entrambe le squadre.

Tra i match che si giocano nel programma dell’ottavo e ultimo turno della fase campionato di Champions League, troviamo anche quello di Etihad fra il Manchester City e il Galatasaray. Il City è chiamato a vincere questo confronto interno se non vuole passare dagli spareggi, ovvero i sedicesimi. La formazione di Pep Guardiola ha 13. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Galatasaray (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Ajax e Olympiakos, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta l’ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League.

La Juventus affronta il Monaco, in una delle ultime gare del girone della Champions League 2025-2026, in programma il 28 gennaio alle ore 21:00.

