Manchester City-Galatasaray Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I turchi possono segnare all’Etihad

Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultimo turno della fase a eliminazione diretta della Champions League. Manchester City e Galatasaray si sfidano all’Etihad in una partita decisiva per il passaggio del turno. I turchi cercano un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre i padroni di casa vogliono chiudere il discorso in modo sicuro. La squadra di Istanbul può segnare, ma il City punta a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi.

Tra i match che si giocano nel programma dell’ottavo e ultimo turno della fase campionato di Champions League, troviamo anche quello di Etihad fra il Manchester City e il Galatasaray. Il City è chiamato a vincere questo confronto interno se non vuole passare dagli spareggi, ovvero i sedicesimi. La formazione di Pep Guardiola ha 13. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici del match tra Manchester City e Galatasaray, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 nell’ultimo turno della fase a eliminazione diretta della Champions League.

