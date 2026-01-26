Manchester City-Galatasaray Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I turchi possono segnare all’Etihad

Da infobetting.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultimo turno della fase a eliminazione diretta della Champions League. Manchester City e Galatasaray si sfidano all’Etihad in una partita decisiva per il passaggio del turno. I turchi cercano un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre i padroni di casa vogliono chiudere il discorso in modo sicuro. La squadra di Istanbul può segnare, ma il City punta a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi.

Tra i match che si giocano nel programma dell’ottavo e ultimo turno della fase campionato di Champions League, troviamo anche quello di Etihad fra il Manchester City e il Galatasaray. Il City è chiamato a vincere questo confronto interno se non vuole passare dagli spareggi, ovvero i sedicesimi. La formazione di Pep Guardiola ha 13. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

manchester city galatasaray champions league 28 01 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici i turchi possono segnare all8217etihad

© Infobetting.com - Manchester City-Galatasaray (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I turchi possono segnare all’Etihad

Approfondimenti su Manchester City Galatasaray

Manchester City-Galatasaray (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici del match tra Manchester City e Galatasaray, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 nell’ultimo turno della fase a eliminazione diretta della Champions League.

Manchester City-Borussia Dortmund (Champions League, 05-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. All’Etihad meno di 4 gol e partita complicata per i Citizens

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Manchester City Galatasaray

Argomenti discussi: Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Guardiola ha perso la bacchetta magica: colpe e attenuanti, la crisi del City; UEFA Champions League: Probable line-ups Manchester City – Galatasaray; Guardiola invita il Man City a non fare calcoli per la top 8.

manchester city galatasaray championsPronostico Manchester City-Galatasaray: Guardiola stavolta non sbagliaManchester City-Galatasaray è una partita dell'ottava giornata della League Phase di Champions: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Manchester City-Galatasaray, le probabili formazioni e dove vederlaVisualizzazioni: 0 Manchester City-Galatasaray può essere una partita in grado di regalare grande spettacolo, specialmente nell’ultima e caotica giornata di questa Champions League.  Il Manchester Cit ... calciostyle.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.