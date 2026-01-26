Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite dal ciclone Harry. Questa decisione, presa durante il Consiglio dei ministri, mira a garantire interventi rapidi ed efficaci per affrontare le conseguenze del maltempo nelle zone più colpite. La misura rappresenta un passo importante per supportare le comunità e coordinare le risorse necessarie alla gestione dell’emergenza.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Il Governo, a seguito della convocazione straordinaria del Consiglio dei ministri, tenutosi oggi pomeriggio, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente colpite nella scorsa settimana dalla furia del ciclone Harry. Una tempesta di eccezionale violenza che ha lasciato dietro di sé distruzione, devastazione e danni ingentissimi, colpendo territori e comunità, cittadini, ma anche imprese e attività produttive, mettendo in ginocchio intere aree del Mezzogiorno. Con questa decisione il Governo stanzia immediatamente 100 milioni di euro a favore delle Regioni interessate per garantire le prime risposte urgenti, i primi ristori, e gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo: Siracusano, 'da Governo decisione tempestiva e concreta'

