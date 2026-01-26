Maltempo negli Usa | almeno 10 morti per le tempeste di neve e ghiaccio

Il maltempo negli Stati Uniti ha causato almeno dieci decessi, con forti nevicate e gelo che hanno interrotto la fornitura di elettricità a oltre 830.000 utenze e portato alla cancellazione di più di 11.000 voli. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a influenzare significativamente diverse regioni del paese, evidenziando l’impatto esteso di questa ondata di freddo sulla vita quotidiana e i trasporti.

Almeno 10 persone sono morte negli Stati Uniti a seguito di un’ondata di gelo e maltempo che ha provocato interruzioni nella fornitura di elettricità a 830mila utenze e costretto a cancellare oltre 11mila voli. Le autorità statunitensi hanno proclamato l’emergenza in almeno 23 stati federati e nella capitale Washington D.C., mentre il presidente Donald Trump ironizza sugli effetti del cambiamento climatico. Temperature rigide, intense nevicate e accumuli di ghiaccio e neve, ha lanciato l’allarme il National Weather Service statunitense, potrebbero avere conseguenze potenzialmente “catastrofiche” mentre sono previsti ulteriori peggioramenti nel corso della giornata di oggi. 🔗 Leggi su Tpi.it

Usa, tempeste di neve e ghiaccio: nel Midwest è ancora emergenzaNel Midwest degli Stati Uniti, le condizioni meteorologiche rimangono critiche a causa di una recente ondata di maltempo.

