Maltempo Meloni | Stato vicino a territori Italia unita in emergenze

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, le regioni più colpite dal maltempo recente. Questa decisione, presa nel Consiglio dei ministri, mira a garantire un rapido intervento e supporto alle zone maggiormente interessate. L’Italia si conferma unita nel fronteggiare le emergenze naturali, assicurando attenzione e risposte immediate alle aree colpite dal maltempo.

Roma, 26 gen. (askanews) – “Nel Consiglio dei ministri di oggi il governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo di questi giorni. Abbiamo contestualmente stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Le Regioni, con i loro presidenti nominati commissari straordinari, avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo. Vorrei ringraziare ancora una volta il ministro Nello Musumeci, la Protezione civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In risposta alle recenti condizioni di maltempo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea come l’Italia, nelle situazioni di emergenza, riesca a dimostrare una maggiore coesione come comunità.

Durante il Consiglio dei Ministri dedicato all’emergenza maltempo, il governo ha approvato uno stanziamento di 100 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali.

