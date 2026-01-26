Maltempo la slavina blocca la strada

Domenica 25 gennaio a Passo Fedaia, una slavina di neve ha causato il blocco temporaneo della strada, interrompendo la circolazione e mettendo in difficoltà un veicolo in transito. L'evento ha evidenziato le criticità legate alle condizioni meteorologiche invernali in questa zona montuosa. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’incidente sottolinea l'importanza di monitorare e gestire i rischi legati al maltempo.

Sono stati momenti di preoccupazione domenica 25 gennaio a Passo Fedaia, dove una slavina di neve è improvvisamente caduta sulla strada, bloccando il passaggio e fermando un'automobile in transito. A bordo del mezzo si trovava una donna assieme ai suoi due figli. In via del tutto precauzionale, per intanto, il passaggio è stato chiuso alla circolazione in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato verso Passo San Pellegrino.

