Il governo ha approvato un decreto di emergenza da 100 milioni di euro per Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite dal ciclone Harry. Questa misura mira a sostenere le aree danneggiate dall'ondata di maltempo, che ha provocato ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e settori economici. Meloni ha sottolineato l'importanza della coesione nazionale in situazioni di emergenza, evidenziando l'impegno del governo nel fronteggiare le conseguenze di eventi meteorologici eccezionali.

Via libera dal governo al decreto di emergenza per le tre regioni, Calabria, Sicilia e Sardegna, colpite dal ciclone Harry, l’ondata di maltempo eccezionale che ha causato danni rilevanti a diversi settori dell’economia e ad abitazioni private e infrastrutture. I presidenti delle tre regioni, Occhiuto, Schifani e Todde, saranno i commissari che avranno ampi poteri nella distribuzione delle risorse e nella spesa, com’è stato fatto per l’alluvione dell’Emilia-Romagna. Leggi anche Il ciclone Harry verso il suo picco sull'Italia: allagamenti e frane in Sardegna, Sicilia e Calabria (video). Maltempo, allerta rossa in Calabria e mareggiate Sicilia: centinaia di famiglie evacuate dalle abitazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maltempo Il governo stanzia cento milioni, Meloni: “Anche nelle emergenze siamo una grande comunità”

Approfondimenti su maltempo governo

In risposta alle recenti condizioni di maltempo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea come l’Italia, nelle situazioni di emergenza, riesca a dimostrare una maggiore coesione come comunità.

Durante il Consiglio dei Ministri dedicato all’emergenza maltempo, il governo ha approvato uno stanziamento di 100 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su maltempo governo

Argomenti discussi: Sicilia | Maltempo: il governo regionale stanzia 70 milioni per gli interventi di emergenza; Maltempo, il governo dichiara lo stato d’emergenza da Nord a Sud. L’Unità di Crisi della Protezione civile è un bollettino da guerra; Maltempo, Regione Sardegna stanzia subito 5,5 milioni per emergenze; Ciclone Harry devasta il Sud: richiesta emergenza nazionale per i danni.

Maltempo: il governo stanzia 100 milioni per l’emergenza in Calabria, Sicilia e SardegnaLo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile ... dire.it

Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: Stato vicino ai territoriNel Consiglio dei Ministri riunito sull'emergenza maltempo è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte ai primissimi i ... msn.com

Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: "Stato vicino ai territori" x.com

STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA DOPO IL MALTEMPO Il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltemp - facebook.com facebook