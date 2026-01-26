Maltempo frane imponenti in Sicilia e Liguria

Da tv2000.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo prosegue a livello nazionale, causando significativi disagi e danni. Recentemente, si sono verificate due frane di notevole entità: una a Niscemi, in Sicilia, e l’altra nell’area di Genova, in Liguria. Questi eventi testimoniano l’impatto delle condizioni climatiche avverse sul territorio italiano, sottolineando l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Il maltempo continua a mettere a dura prova il territorio italiano. Due imponenti frane si sono verificate nelle scorse ore: una in Sicilia, a rischio il borgo di Niscemi, l’altra in Liguria, nell’area di Genova. Servizio di Antonella Mazza Teruel e Alessandra Camarca RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

maltempo frane imponenti in sicilia e liguria

© Tv2000.it - Maltempo, frane imponenti in Sicilia e Liguria

Approfondimenti su maltempo frane

Maltempo devastante in Friuli. Frane e disagi in Liguria e Toscana

Maltempo in Sicilia, Calabria e Campania. Frane e nevicate

Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno interessato le regioni del Sud Italia, in particolare Sicilia, Calabria e Campania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Maltempo, frane imponenti in Sicilia e Liguria

Video Maltempo, frane imponenti in Sicilia e Liguria

Ultime notizie su maltempo frane

Argomenti discussi: La Calabria nella morsa del ciclone Harry. La Regione attiva l’assetto di allarme rosso.

maltempo frane imponenti inMeteo, allerta maltempo per pioggia e vento: le regioni a rischio. Le previsioniIl maltempo non molla la presa sull'Italia. Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto. Alle 13 previsto un Cdm sullo stato d'emergenza al Sud. Evacuate 500 ... tg24.sky.it

maltempo frane imponenti inTemporali e mareggiate: rischio alto di frane e alluvioni in gran parte del territorioSassari Il maltempo continua a imperversare in Sardegna e la Regione proroga l’ allerta gialla estesa all’intero territorio regionale sino alle 23.59 di oggi lunedì 26 gennaio. In particolare l’allert ... lanuovasardegna.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.