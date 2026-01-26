Maltempo frane imponenti in Sicilia e Liguria

Il maltempo prosegue a livello nazionale, causando significativi disagi e danni. Recentemente, si sono verificate due frane di notevole entità: una a Niscemi, in Sicilia, e l’altra nell’area di Genova, in Liguria. Questi eventi testimoniano l’impatto delle condizioni climatiche avverse sul territorio italiano, sottolineando l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Il maltempo continua a mettere a dura prova il territorio italiano. Due imponenti frane si sono verificate nelle scorse ore: una in Sicilia, a rischio il borgo di Niscemi, l'altra in Liguria, nell'area di Genova. Servizio di Antonella Mazza Teruel e Alessandra Camarca

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.