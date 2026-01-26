Maltempo crolla abitazione pericolante | nessun ferito

Durante la notte tra sabato e domenica a Scafati, si è verificato il crollo di un’abitazione pericolante in via Michelangelo Nappi e via 31. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L’evento sottolinea l’importanza di monitorare e intervenire sugli edifici a rischio per garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno valutando le misure necessarie.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il personale comunale in reperibilità, che hanno messo in sicurezza l'area Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica a Scafati, all'angolo tra via Michelangelo Nappi e via 31, dove è crollata un'abitazione pericolante. Fortunatamente l'edificio era disabitato e non si registrano feriti. A chiarire quanto accaduto è stato il sindaco Pasquale Aliberti, intervenuto sui social per rassicurare i cittadini. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e il personale comunale in reperibilità, che hanno messo in sicurezza l'area.

