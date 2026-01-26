Maltempo allerta meteo gialla per temporali oggi 26 gennaio | le regioni a rischio

Oggi, 26 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali in cinque regioni. La situazione comporta possibili rischi di carattere idrogeologico e idraulico. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni climatiche avverse.

Per oggi la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in cinque regioni a causa di temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Per lunedì 26 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla in cinque regioni italiane, segnalando la possibilità di temporali, rischi idrogeologici e idraulici.

