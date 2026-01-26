Maltempo a Civitavecchia 2 alberi crollano su una palazzina

Nella notte a Civitavecchia, due alberi di grandi dimensioni sono crollati su una palazzina nel quartiere di via Apollodoro. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze del maltempo, che ha causato danni e richiesto un intervento di soccorso tecnico. Nessuna persona è rimasta ferita.

Civitavecchia, 26 gennaio 2026 – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Civitavecchia, impegnati in un complesso intervento di soccorso tecnico dopo il cedimento di due pini di grandi dimensioni nel quartiere residenziale di via Apollodoro. L’allarme è scattato intorno alle 21 di ieri sera e le operazioni si sono protratte fino alle 4.30 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, la copiosa pioggia caduta negli ultimi giorni avrebbe compromesso la stabilità degli alberi, che hanno ceduto improvvisamente, adagiandosi sulla facciata di una palazzina al civico 57. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e l’autoscala AS17 dei pompieri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

