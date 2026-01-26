La Lazio ha concluso l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Maldini. Di seguito, i dettagli della trattativa, comprese le cifre e la formula adottata. Un’operazione importante per il mercato dei biancocelesti, che si inserisce in un contesto di grande attività sul fronte trasferimenti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul colpo in arrivo.

Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così» Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successo Parma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Ecco la prima diagnosi Dzeko, che esordio con la maglia dello Schalke 04! Subito in gol: ecco com’è andata contro il Kaiserslautern Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maldini Lazio, affare fatto con l’Atalanta! Cifre, formula e dettagli del colpo in arrivo

Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagliSulemana Cagliari torna in rossoblù, con un’operazione conclusa tra le due società.

Mandas via dalla Lazio, affare ad un passo: cifre e dettagli | CMLa Lazio si appresta a completare una cessione rilevante durante questa finestra di mercato, con Christos Mandas in procinto di trasferirsi altrove.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calciomercato live: Guendouzi va al Fenerbahce, Lazio su Daniel Maldini, la Juventus pensa a Chiesa; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Moretto: Domani può arrivare il tweet di ADL su Giovane! Maldini in azzurro? Non ci sono certezze; Calciomercato Lazio, che fine ha fatto Lorenzo Insigne?.

Maldini Lazio, filtra ottimismo sull’affare! Si intende chiudere a brevissimo: le ultimeMaldini Lazio, il ragazzo è sempre più vicino al club biancoceleste! La trattativa potrebbe volgere al termine a breve: cosa trapela Il calciomercato Lazio entra nella fase calda con l’obiettivo di ri ... lazionews24.com

Daniel Maldini a un passo dalla Lazio: cifre e dettagli dell'affare con l'AtalantaLa Lazio vicina a regalare un nuovo rinforzo offensivo a Sarri: i dettagli dell'affare Maldini. msn.com

Daniel Maldini é a un passo dalla Lazio. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 14 milioni di euro. Nelle prossime ore é previsto lo scambio dei documenti. x.com

Fabiani ci riprova per Maldini: ecco la situazione! https://www.lazionews.eu/notizie/maldini-lazio-atalanta-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Maldini #DanielMaldini #Atalanta #calciomercatolazio #Lazio #Lotito #Fabiani - facebook.com facebook