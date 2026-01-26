Maiori ultimatum ai privati | via all' iter per 51 alloggi sociali

Il Comune di Maiori ha dato un ultimatum ai privati coinvolti nel progetto di edilizia residenziale nella zona di Santa Maria delle Grazie. Entro trenta giorni, devono attivare i cantieri, altrimenti l’amministrazione interverrà d’ufficio. Questa iniziativa mira a velocizzare l’avvio dei lavori per la realizzazione di 51 alloggi sociali, contribuendo a rispondere alle esigenze abitative della comunità locale.

Trenta giorni per attivare i cantieri, o il Comune interverrà d'ufficio. Accelera a Maiori il piano per l'edilizia residenziale nella zona di Santa Maria delle Grazie. L’amministrazione ha formalmente invitato i proprietari dei terreni interessati ad attivare il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) entro un mese dalla notifica. L'obiettivo è la realizzazione di tre comparti abitativi per un totale di circa 51 nuovi alloggi, distribuiti in palazzine di massimo tre piani. Una mossa strategica per arginare l'emorragia di residenze stabili in Costiera Amalfitana, dove la pressione del mercato extralberghiero sta riducendo drasticamente la disponibilità di case per le famiglie.🔗 Leggi su Salernotoday.it

