Maignan furia per rigore assegnato alla Roma | Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?

Mike Maignan ha espresso il suo disappunto riguardo al rigore assegnato alla Roma nel match di Serie A contro il Milan. Il portiere rossonero ha commentato l'episodio, che ha determinato il pareggio dei giallorossi, sottolineando le sue perplessità e chiedendo, in modo ironico, a Bartesaghi di “tagliarsi il braccio”. La sua reazione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Mike Maignan non ci sta. Il portiere del Milan ha commentato l'episodio del rigore assegnato alla Roma, nel big match della 22esima giornata di Serie A, che è valso l'1-1 ai giallorossi. Tra i più nervosi, tanto da prendersi un cartellino giallo per proteste, Maignan si è sfogato nel post partita: "Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?", ha detto in zona mista. "La palla è vicina a lui, Celik calcia sulla sua mano", è la lettura dell'episodio di Maignan, che poi, sarcastico, ha aggiunto: "L’arbitro a questo punto poteva anche fischiare il secondo su Pulisic", in riferimento al tocco con la mano dell'attaccante milanista, ma attaccato al corpo, andato in scena nel finale di partita e che ha scatenato le proteste giallorosse.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

