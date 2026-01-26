Magnini su Federica Pellegrini | Non ha detto niente dopo l' accusa di doping Sapeva che ero innocente

Durante un'intervista a Verissimo, il nuotatore Magnini ha commentato la vicenda di Federica Pellegrini, sottolineando che, dopo l'accusa di doping, non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte sua e che crede nella sua innocenza. Ha inoltre spiegato i motivi per cui non considera l'ex fidanzata una figura significativa nella sua vita, offrendo così una prospettiva personale sulla situazione.

A distanza di qualche mese dall'intervista di Filippo Magnini a Belve, nel corso della quale il campione di nuoto ha rivelato di non avere un bel ricordo della storia d'amore con Federica Pellegrini, il 43enne ha deciso di tornare sull'argomento. Ospite insieme alla moglie Giorgia Palmas dell'ultima puntata di Verissimo, Magnini ha voluto rispondere all'ex fidanzata che proprio nel salotto di Silvia Toffanin aveva commentato le sue dichiarazioni a Francesca Fagnani. "Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Durante la vicenda del doping, vivevo con Federica Pellegrini che è rimasta in silenzio. Pur sapendo che ero innocente, non mi ha sostenuto”: lo sfogo di Filippo MagniniDurante la vicenda del doping, Filippo Magnini ha dichiarato di aver vissuto con Federica Pellegrini, che non gli avrebbe offerto supporto nonostante fosse innocente.

Filippo Magnini: «Con Giorgia Palmas molte discussioni, la lontananza ci ha messo alla prova. Federica Pellegrini mai vicina dopo l'accusa di doping»A Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas condividono il loro percorso di coppia, tra discussioni e momenti di distanza che li hanno messi alla prova.

