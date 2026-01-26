Magicland bambini a lezione di Metodi di combattimento militare | esplode l’indignazione social e sparisce la locandina

A Magicland, i bambini partecipano a corsi di “Metodi di combattimento militare”, suscitando polemiche sui social. La collaborazione tra l’Esercito italiano e il parco di Valmontone ha generato discussioni, portando anche alla rimozione della locandina promozionale. La vicenda solleva interrogativi sull’adeguatezza di tali attività per i minori e sull’immagine del parco divertimenti.

A Magicland giocando s’impara, anche i metodi di combattimento militari. Suscita indignazione la controversa collaborazione tra l’ Esercito italiano e il parco divertimenti a Valmontone, pochi chilometri da Roma. Una locandina, in particolare, diffusa sui socia. C’è la foto di uomini in mimetica mentre irrompono in un edificio, armati di fucili, con la scritta arcobaleno e melliflua: “School Days – A MagicLand giocando s’impara!”. A sollevare il caso è stato il quotidiano La Repubblica. Dopo i commenti al vetriolo e le polemiche, la locandina è stata eliminata da tutti i profili del parco divertimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

