M5s | Zandonella tra i manifestanti sta contestando il Governo Meloni

Il consigliere comunale leghista Luca Zandonella è stato avvistato alla manifestazione del Comitato per la Remigrazione degli stranieri a Piacenza, tenutasi sabato. La sua presenza, in qualità di rappresentante leghista e segretario provinciale della Lega, ha suscitato interesse tra i partecipanti e i commentatori, considerando il contesto della protesta e le posizioni politiche del rappresentante.

«Sabato si è svolta a Piacenza una manifestazione nazionale del Comitato per la Remigrazione degli stranieri alla quale, a quanto pare, era presente il consigliere comunale leghista Luca Zandonella, anche segretario provinciale della Lega: la sua partecipazione ci ha stupito e incuriosito». Così il Movimento 5 Stelle di Piacenza interviene nel dibattito. «Viene organizzata una manifestazione per la Remigrazione e la stessa viene presentata con slogan contro i delinquenti (solo quelli stranieri e poveri). Poi leggendo il testo completo della proposta si scopre che rispetto ai delinquenti si prevede la loro espulsione solo dopo che hanno già scontato la pena in Italia (quindi per assassini e stupratori ne riparliamo tra qualche annetto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Cosa sta succedendo tra le banche e il governo Meloni sulla nuova tassa in Manovra e cosa potrebbe cambiare

Caro voli, Marano (M5S): “Il governo Meloni risponde picche, siciliani lasciati soli”Il governo Meloni continua a ignorare le richieste dei cittadini siciliani riguardo al caro voli, lasciandoli senza interventi concreti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

M5S contro Zandonella Che ci fa coi manifestanti? Il governo fa arrivare 500mila migrantiChe ci fa Zandonella a fianco dei manifestanti? è il dubbio che affligge il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza, perplesso sulla ... piacenzasera.it

M5s, il ritorno del Conte I tra patrimoniale e sicurezzaL’ex premier è entrato in modalità primarie. E per conquistare la leadership del campo largo cerca di smarcarsi dallo zohranesimo di Schlein (e dei cinquestelle duri e puri). Di Giuseppe Conte ce ne ... lettera43.it