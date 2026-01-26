L' uscita con gli amici il malore e la corsa in ospedale | Falsomiele piange Francesco Correnti morto a 26 anni

Nonostante le manovre rianimatorie tentate al Policlinico, per lui non c'è stato nulla da fare. Il giovane soffriva di un problema cardiaco, ma i familiari hanno sporto denuncia sul presunto ritardo dell'ambulanza. Sequestrata la cartella clinica, salma in obitorio in attesa di disposizioni sull'autopsia Prima un dolore fitto al torace, poi al braccio, seguiti da una telefonata al 118 e dalla corsa in ospedale che purtroppo è bastata a salvarlo. Falsomiele piange la morte di Francesco Correnti, 26 anni, deceduto ieri mattina poco dopo l'arrivo al Policlinico, la struttura sanitaria presso cui era in cura per un problema cardiaco.

