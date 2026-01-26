L’ultimo quarto è una via crucis | la Vuelle vede l’inferno e si salva

Il match tra Vuelle e avversari si conclude con una vittoria sofferta per Pesaro, che ha rischiato grosso negli ultimi minuti. Nonostante un vantaggio di 15 punti all’inizio del quarto finale, la squadra ha faticato a mantenere la concentrazione, segnando solo 10 punti nell’ultimo quarto. La partita si è conclusa con un risultato che testimonia la capacità di resistere alle difficoltà e di uscire indenni da una prova complessa.

Pesaro, 25 gennaio 2026 – La Vuelle esce indenne da un testa-coda in cui stava per schiantarsi. Negli ultimi 10 minuti segna solo 10 punti e nonostante il quarto si apra col +15 firmato Trucchetti, nel finale ecco i fantasmi. Bisogna vincerla sbagliando un libero che fa scorrere gli ultimi 2 secondi sul cronometro, chiaro segnale delle difficoltà patite dopo una gara giocata al risparmio, senza Tambone e Felder, di nuovo infortunato dopo appena 7 minuti: l'americano si rompe per la terza volta tentando un anticipo difensivo ed esce disperato, tenendosi l'inguine. Uno guarda il roster di Roseto e si chiede come facciano ad essere ultimi con sole quattro vittorie.

