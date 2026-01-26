L' ultima volta da Hermès di Veronique Nichanian una leggenda dell' abbigliamento maschile

Venerdì sera a Parigi si è conclusa l'ultima sfilata di Veronique Nichanian come direttrice artistica di Hermès Uomo. Con un’esperienza che inizia nel 1988, Nichanian ha contribuito a definire lo stile maschile del marchio per oltre trentacinque anni, lasciando un’impronta significativa nel panorama della moda. La sua carriera rappresenta un capitolo importante nella storia di Hermès, segnando la fine di un’epoca e il passaggio a nuove sfide creative.

Veronique Nichanian ha debuttato per Hermès nel 1988. Sabato sera, a Parigi, si preparava alla sua ottantasettesima sfilata: l’ultima da direttrice artistica della linea uomo. Mentre circa seicento invitati varcavano le porte del neoclassico Palais Brongniart, lei era seduta in una stanza appartata insieme a pochi membri fidati del proprio team. L’unico segno visibile che quel giorno segnasse un addio era una piccola spilla appuntata sul maglione blu: “ The Last Dance ”. «Mi sento bene», ha rassicurato con un sorriso. «Forse stasera piangerò, non lo so. Ma per ora sto bene». Settantun anni, Veronique Nichanian aveva annunciato il ritiro in ottobre; poco dopo Hermès aveva indicato Grace Wales Bonner come erede. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

