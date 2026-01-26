Lukaku al Boca Juniors? L’incredibile bomba lanciata dall’Argentina

Dalle fonti argentine emergono indiscrezioni su un possibile interesse del Boca Juniors per Romelu Lukaku. La trattativa, ancora non confermata, suscita attenzione tra gli appassionati di calcio, considerando il profilo dell’attaccante belga e la storia del club argentino. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per capire se questa ipotesi si concretizzerà in una reale operazione di mercato.

Dall’Argentina arrivano voci su un possibile e clamoroso interessamento del Boca Juniors per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, tornato ieri sul terreno di gioco dopo un lunghissimo infortunio, piace al club sudamericano e un intermediario si è confrontato con Big Rom per sondare la sua eventuale disponibilità a unirsi alla causa xenezie. Tuttavia, pare uno scenario piuttosto fantacalcistico, soprattutto in questa finestra di mercato, data la crisi numerica del Napoli e la recente cessione di Lorenzo Lucca. Movimenti dal Boca Juniors per Lukaku: l’indiscrezione dall’Argentina. Come sostenuto, anche in maniera piuttosto clamorosa, dal giornalista argentino Leandro Aguilera, il nome di Romelu Lukaku potrebbe circolare concretamente nell’ambiente del Boca Juniors. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

