Luisa Ranieri ?Antò fa caldo? l' alimentazione funzionale il convento l' incontro con Luca Zingaretti il film con Antonioni | Vomitai dopo una scena di sesso

Luisa Ranieri torna in televisione con la serie La preside, in onda da lunedì 26 gennaio su Rai 1, interpretando il personaggio di Eugenia Carfora. Tra i suoi progetti recenti, si ricordano l’incontro con Luca Zingaretti, il film ispirato a Antonioni e le sue esperienze personali, come l’alimentazione funzionale e il tempo trascorso nel convento. Un percorso professionale e personale ricco di sfumature, che riflette la sua versatilità e sensibilità.

Luisa Ranieri torna – lunedì 26 gennaio – su Rai 1 con La preside, nelle vesti di Eugenia Carfora. La fiction, liberamente ispirata alla storia della direttrice di Caivano (Napoli), vede l'attrice nei panni della dirigente scolastica divenuta il simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. Un ruolo che Ranieri riveste con orgoglio: «Non c'è la pretesa di insegnare o la presunzione di pensare di poter cambiare qualcosa. Ma se qualche ragazzo tornasse a scuola o rifiutasse la rassegnazione, allora avremmo vinto». Chi è Luisa Ranieri nasce a Napoli il 16 dicembre 1973, in una famiglia lontana dal mondo dello spettacolo.

