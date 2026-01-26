Luisa Ranieri ai Progetti Scuola ABC – Cinema Storia & Società – Dentro l’immagine
Nel contesto dei Progetti Scuola ABC, “Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine” propone incontri e approfondimenti sul ruolo del cinema nel riflettere i cambiamenti sociali e storici. Dopo la proiezione di episodi della serie Rai1
Progetti Scuola ABC CINEMA, STORIA & SOCIETÀ Ottobre 2025 – Maggio 2026 “ Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine ”: l’incontro – moderato da Piera Detassis – con l’attrice Luisa Ranieri dopo la proiezione di due episodi della serie tv di Rai1, La Preside Sono ripartiti dal 14 gennaio scorso gli appuntamenti di Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Progetti Scuola ABC “Cinema, storia & società” – mercoledì 14 gennaio Mario Martone incontra gli studenti dopo la proiezione del film “Fuori”
Il progetto Cinema, Storia & Società, promosso da Scuola ABC, riprende il 14 gennaio 2026 al cinema Adriano di Roma con la proiezione del film “Fuori” di Mario Martone.
Gabriele Mainetti ai Progetti Scuola ABC
Argomenti discussi: Luisa Ranieri: Interpretare la preside Eugenia Carfora? Una responsabilità. ll cinema non è solo intrattenimento; A testa alta vs La preside. Le due dirigenti scolastiche della tv a confronto; La Preside, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione sulla fiction: Bella ma la provincia di Napoli non è l'inferno; Paky, provino per La Preside: in due mesi il sogno di recitare con Luisa Ranieri si avvera.
Cinema, Storia & Società - Dentro l’immagine: l'incontro con l'attrice Luisa RanieriGrande partecipazione di studenti e studentesse al Cinema Adriano di Roma per la proiezione di due puntate della serie di Rai1 La Preside e interpretata da Luisa Ranieri. comingsoon.it
Luisa Ranieri: «Interpretare la preside Eugenia Carfora? Una responsabilità. ll cinema non è solo intrattenimento»Una sala gremita, oltre cinquecento studenti arrivati da tutta Roma e dal Lazio, e un dialogo intenso tra cinema, educazione e società. msn.com
