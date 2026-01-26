Luisa Ranieri ai Progetti Scuola ABC – Cinema Storia & Società – Dentro l’immagine

Nel contesto dei Progetti Scuola ABC, “Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine” propone incontri e approfondimenti sul ruolo del cinema nel riflettere i cambiamenti sociali e storici. Dopo la proiezione di episodi della serie Rai1

Progetti Scuola ABC CINEMA, STORIA & SOCIETÀ Ottobre 2025 – Maggio 2026 “ Cinema, Storia & Società  – Dentro l’immagine ”: l’incontro – moderato da Piera Detassis – con l’attrice Luisa Ranieri dopo la proiezione di due episodi della serie tv di Rai1, La Preside Sono ripartiti dal 14 gennaio scorso  gli appuntamenti di  Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei  Progetti Scuola ABC  dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP, che nasce per ripercorrere il  Novecento  attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

luisa ranieri ai progettiCinema, Storia & Società - Dentro l’immagine: l'incontro con l'attrice Luisa RanieriGrande partecipazione di studenti e studentesse al Cinema Adriano di Roma per la proiezione di due puntate della serie di Rai1 La Preside e interpretata da Luisa Ranieri. comingsoon.it

luisa ranieri ai progettiLuisa Ranieri: «Interpretare la preside Eugenia Carfora? Una responsabilità. ll cinema non è solo intrattenimento»Una sala gremita, oltre cinquecento studenti arrivati da tutta Roma e dal Lazio, e un dialogo intenso tra cinema, educazione e società. msn.com

