Luis Henrique Inter il Besiktas accelera | possibile svolta per l’esterno brasiliano

Il Besiktas sta accelerando le trattative con l'Inter per Luis Henrique Inter, con l'obiettivo di definire un trasferimento tramite un prestito con diritto di riscatto. La società turca mostra interesse concreto per il giovane esterno brasiliano, cercando di portarlo in squadra nella prossima finestra di mercato. La trattativa potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per l’Inter e un’opportunità di crescita per il giocatore.

Inter News 24 Luis Henrique Inter, il club turco intensifica i contatti con i nerazzurri per chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il calciomercato di gennaio entra nella sua fase caldissima e le rotte internazionali portano dritte a Istanbul. Il Besiktas, prestigiosa compagine turca impegnata nel rafforzamento della propria corsia laterale, ha messo nel mirino Luis Henrique, promettente esterno sinistro brasiliano di 24 anni, apprezzato per la sua rapidità e la qualità tecnica nel cross. Il cambio di rotta dei nerazzurri. Secondo quanto riferito dal quotidiano Sabah, la trattativa ha subito un'accelerazione improvvisa.

Calciomercato Inter, il Besiktas su Luis Henrique. Ma il brasiliano non si muoveSul calciomercato dell’Inter circolano voci provenienti dalla Turchia riguardanti Luis Henrique.

Leggi anche: Luis Henrique sotto accusa: la situazione delicata dell’esterno brasiliano all’Inter

Inter, cose turche per Luis Henrique: c’è il pressing del BesiktasIl Besiktas mette nel mirino Luis Henrique dell'Inter, il quale non sta convincendo affatto l'ambiente nerazzurro. europacalcio.it

Luis Henrique, altra bocciatura. E il Besiktas bussa all'Inter: parte se torna Perisic?Nuovi rumor di mercato per l'esterno dell'Inter, Luis Henrique. Come riporta Sky Sport infatti non sono infondate le voci provenute nella giornata. tuttomercatoweb.com

