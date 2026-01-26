Luigi Ferraris è stato nominato vicepresidente esecutivo nel consiglio di amministrazione di Fastweb+Vodafone. Con un passato come CEO di Fibercop, porta esperienza e competenza nel settore delle telecomunicazioni. La sua nomina rafforza l’impegno delle aziende nel migliorare i servizi e le infrastrutture digitali in Italia.

Luigi Ferraris, ex ceo di Fibercop, è entrato a far parte del consiglio d’amministrazione di Fastweb+Vodafone con il ruolo di vicepresidente esecutivo. «L’ingresso di Ferraris ben riflette il nuovo posizionamento e il peso industriale dell’azienda a seguito dell’incorporazione di Vodafone Italia; conferma la volontà di dotarsi di una governance all’altezza delle sfide industriali, tecnologiche e strategiche che attendono l’azienda nel nuovo perimetro», ha dichiarato l’amministratore delegato Walter Renna. Luigi Ferraris (Imagoeconomica). Chi è Luigi Ferraris. Manager di spicco nel panorama italiano, Ferraris nel 1999 è entrato nel Gruppo Enel dove, con responsabilità crescenti, dal 2009 al 2014 ha assunto l’incarico di chief financial officer. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Luigi Ferraris entra in Fastweb+Vodafone come vicepresidente esecutivo

Approfondimenti su luigi ferraris

A partire dal 1° gennaio 2026, Fastweb e Vodafone Italia si uniranno in un’unica società, Fastweb S.

Il 1° gennaio 2026, Fastweb e Vodafone Italia hanno ufficialmente unito le proprie attività attraverso una fusione, dando origine a Fastweb Spa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su luigi ferraris

Argomenti discussi: Luigi Ferraris entra in Fastweb+Vodafone come Vicepresidente Esecutivo; Navette speciali per Sampdoria - Entella allo stadio Ferraris; Ferraris nuovo vicepresidente esecutivo di Fastweb+Vodafone; Genoa in rimonta, 3 a 2 al Bologna.

Fastweb+Vodafone: Ferraris entra in cda e assume ruolo di vicepresidente esecutivo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - A partire da oggi Luigi Ferraris entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fastweb+Vodafone ... ilsole24ore.com

Fastweb + Vodafone, Luigi Ferraris è Vicepresidente Esecutivo(Teleborsa) - Luigi Ferraris entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Fastweb+Vodafone con il ruolo di Vicepresidente Esecutivo. Luigi Ferraris porta in Fastweb+Vodafone un profilo di alt ... borsa.corriere.it

Stadio Luigi Ferraris Gradinata Nord GENOA - Bologna 25/01/2026 [Serie A] #ultrasitalia #GenoaCFC #appartenenza #SerieA #BolognaFC - facebook.com facebook

Stadio Luigi Ferraris #WeAreOne x.com