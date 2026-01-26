L'Udinese strapazza il Verona Atta e Davis illuminano il Bentagodi | notte fonda per l'Hellas

In questa partita di calcio, l'Udinese ha ottenuto una vittoria convincente contro il Verona, portandosi al nono posto in classifica. Atta e Davis si sono distinti, contribuendo alla vittoria dei friulani. La sfida si è giocata al Bentagodi, segnando una notte difficile per l’Hellas di Paolo Zanetti. Un risultato che riflette il momento positivo della squadra ospite e le difficoltà degli avversari.

L'Udinese strapazza il Verona nel Monday Night del 22° turno e aggancia il nono posto in classifica, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda per l'Hellas di Paolo Zanetti.🔗 Leggi su Fanpage.it

L'Udinese strapazza il Verona, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda per l'HellasL'Udinese strapazza il Verona nel Monday Night del 22° turno e aggancia il nono posto in classifica, Atta e Davis illuminano il Bentagodi: notte fonda ... fanpage.it Verona-Udinese 1-3: Davis domina, magia di Zanoli e ora Zanetti rischiaLa formazione gialloblù perde il derby del Triveneto e continua scivolare verso la Serie B: non basta un gol di Orban ... corrieredellosport.it

