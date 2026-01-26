Luciano Darderi | Sinner meglio di Alcaraz col servizio Carlos ha qualcosina in più a rete

Luciano Darderi, sconfitto da Jannik Sinner negli ottavi degli Australian Open, ha commentato il match e il torneo in conferenza stampa. Nell’analisi, ha sottolineato come Sinner abbia un servizio migliore di Alcaraz, mentre Carlos possiede una maggiore abilità a rete. Queste osservazioni offrono uno spaccato sulle caratteristiche e le differenze tra i due tennisti di vertice del circuito.

Luciano Darderi è stato battuto in tre set da Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open: al termine del derby italiano, il numero 22 del seeding ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio del torneo ed analizzando le differenze tra i primi due tennisti del mondo. L’ analisi del match: “ Non sono entrato in partita subito, quindi allora ripartire già quasi 2 set a 0 sotto, per fortuna mi sono svegliato. Il terzo set è stato di buon livello un livello, però ovviamente Jannik ha giocato molto bene, però sono contento, perché al terzo sono salito ed almeno mi sono procurato anche qualche chance, però ho dimostrato che potevo giocare un pochino meglio, quindi vado tranquillo di testa dopo questo terzo set, perché al di là di andare al quarto, ho giocato ad un buon livello “. 🔗 Leggi su Oasport.it

