L’uccisione di Pretti e la schedatura dei terroristi domestici | negli Usa è bufera sull’ICE

Recenti sviluppi negli Stati Uniti hanno riacceso il dibattito sull’operato dell’ICE e del DHS, in particolare dopo la morte di Alex Jeffrey Pretti, infermiere statunitense di 37 anni. La vicenda ha sollevato questioni riguardo alle politiche di schedatura dei “terroristi domestici” e alle modalità di intervento delle autorità federali, alimentando un confronto acceso sulla sicurezza e i diritti civili nel paese.

Negli Stati Uniti, il furioso dibattito sull'operato dell'ICE ( Immigration and Customs Enforcement ) e delle agenzie del Department of Homeland Security (DHS) si è intensificato drammaticamente nelle ultime ore a seguito della tragica morte di Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni residente nella città e cittadino statunitense. Mentre nel Paese si discute del ruolo dell'ICE e dell'uso brutale della forza da parte delle autorità federali nell'ambito della vasta campagna di deportazione lanciata dall'amministrazione Trump, emergono accuse gravi su una presunta politica sistematica di intimidazione e sorveglianza nei confronti di chi documenta le operazioni degli agenti.

