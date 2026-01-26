Luca Mastracci torna a Priverno e inaugura la sua nuova pizzeria

Luca Mastracci celebra il suo ritorno a Priverno aprendo la nuova pizzeria “Luca! Pizza e Fritti” nel centro storico. L’inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 3 febbraio. La struttura propone una selezione di pizze e fritti in un ambiente semplice e accogliente, con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità ai clienti del territorio.

Il 3 febbraio apre “Luca! Pizza e Fritti”, un ritorno nel luogo in cui è nato con il pizzaiolo che ha scelto così di investire nella sua città con il terzo punto vendita Luca Mastracci torna a Priverno e inaugura la sua “Luca! Pizza e Fritti”. La pizzeria si trova nel centro storico ed è pronta all’apertura ufficiale di martedì 3 febbraio. Questo rappresenta per Luca Mastracci un ritorno nel luogo in cui è nato e segna una nuova fase del suo percorso: dopo le aperture a Frosinone e al Mercato Centrale di Roma, il pizzaiolo sceglie così di investire nella sua città con il terzo punto vendita. Per Luca Mastracci Priverno è il luogo da cui tutto è iniziato.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

