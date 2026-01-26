Lube fermata da troppe amnesie Allianz Cloud amara | vince Milano
Lube Civitanova si ferma di fronte a troppe amnesie nella sfida contro Milano, conclusa con il punteggio di 3-1. Nonostante gli sforzi, la squadra non ha trovato continuità, lasciando spazio alle rapide ripartenze degli avversari. Un risultato che evidenzia l’importanza di mantenere concentrazione e precisione in ogni fase del gioco, per affrontare al meglio le prossime sfide del campionato.
ALLIANZ 3 CUCINE LUBE CIVITANOVA 1: Recine 11, Ichino 6, Catania (L), Masajedi, Reggers 24, Masulovic, Barbanti 1, Lindqvist 1, Benacchio ne, Kreling 4, Otsuka (L) ne, Di Martino 9, Corbetta ne, Caneschi 8. All. Piazza. CIVITANOVA: D’heer 1, Gargiulo 6, Loeppky 11, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 1, Nikolov 31, Kukartsev 1, Podrascanin 2, Bottolo 16, Duflos-Rossi 2, Tenorio. All. Medei Arbitri: Giardini e Zanussi. Parziali: 25-17, 38-36, 12-25, 25-21 L’Allianz Cloud si conferma ancora amaro per la Cucine Lube Civitanova, sconfitta per 3-1 dall’Allianz Milano. La squadra di Medei perde una ghiotta occasione per riavvicinarsi ai piani alti, restando al sesto posto con 31 punti: i meneghini, invece, accorciano a -2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
