Lotto vincente a Foggia colpo da oltre 25mila euro

Un giocatore di Foggia ha ottenuto una vincita superiore a 25.000 euro durante le estrazioni del Lotto di sabato 24 gennaio. La notizia, riportata da Agipronews, conferma ancora una volta come il gioco possa riservare sorprese a chi sceglie di tentare la fortuna. La regione Puglia si distingue per le sue vincite, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua storia di fortuna.

La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Via Vittime Civili, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Milano e una giocata da 1 euro Festeggia la Puglia con il Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 25mila euro a Foggia nelle estrazioni di sabato 24 gennaio. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Via Vittime Civili, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Milano e una giocata da 1 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro, per un totale di 103,6 milioni di euro da inizio 2026.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Lotto, colpo da oltre 25mila euro a Genova con terni e quaterna

Lotto, a Napoli messo a segno un colpo da oltre 100mila euro: la giocata vincenteNel fine settimana, Napoli si distingue per una significativa vincita al Lotto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Lotto. Colpo da oltre 25mila euro a Foggia in via Vittime CiviliColpo da oltre 25mila euro a Foggia Festeggia la Puglia con il Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 25mila euro a Foggia nelle estrazioni di sabato 24 gennaio. La vincita è stata realizzata ... statoquotidiano.it

FOGGIA SAL Foggia, strade e marciapiedi: ok al primo SAL del Lotto A (Nord–Centro storico). Pagamento da 485.958 euroIl Comune di Foggia compie un nuovo passo nel maxi-intervento di manutenzione straordinaria dedicato a strade e marciapiedi ... statoquotidiano.it

Lotto e Superenalotto, tutti i numeri vincenti: c'è una super vincita - facebook.com facebook

La fortuna bacia Carbonia: operaio punta 6 euro al lotto, ne vince 13mila x.com