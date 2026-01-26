lotto enalotto e superenalotto da domani si cambia arriva nuova tranche di rincari per le sigarette

Da martedì 27 gennaio entrerà in vigore la nuova riforma dei giochi d’azzardo legali, gestiti in concessione dallo Stato a privati. Contestualmente, si applicheranno nuovi rincari per Lotto, Enalotto e Superenalotto, modifiche che interesseranno anche il prezzo delle sigarette. Questa riforma segna un cambiamento nelle modalità di gestione e regolamentazione del settore, influenzando giocatori e consumatori in tutto il paese.

Da martedì 27 gennaio parte la nuova riforma dei giochi d’azzardo legali, affidati in concessione dallo Stato ai privati. Sempre in settimana arriva la seconda tranche di aumento per le sigarette: dopo l’aumento di 30 centesimi già scattato per Philip Morris e altre marche (le Marlboro sono ora a 6,80 a pacchetto) tocca alla Camel che, con analogo aumento, arriverebbero a 6,30 euro a pacchetto. Il mondo dei giochi d’azzardo è una miniera in constante crescita con un giro d’affari che nel 2024 ha toccato quota 157,453 miliardi di euro, dei quali però allo Stato sono entrati solo 10,4 miliardi. Più generoso il settore delle sigarette che a fronte di un giro d’affari di 20 miliardi garantisce allo Stato entrate per 15 miliardi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Seconda tranche di rincari per le sigarette e riforma di Lotto e SuperEnalottoA partire dal 27 gennaio 2026, entrerà in vigore la nuova riforma dei giochi numerici Lotto e SuperEnalotto, approvata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Sigarette, arriva la nuova tranche di aumenti: ecco quali marchi (e a quanto ammontano i rincari)A partire da martedì, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, interessando diversi marchi con variazioni che saranno presto ufficializzate.

