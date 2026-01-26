Lotta libera Napoli protagonista agli Assoluti | dalla Campania a Roma i partenopei fanno incetta di medaglie

Ai Campionati Italiani Assoluti di lotta libera, tenutisi a Ostia, Napoli si distingue come protagonista, conquistando numerose medaglie. La competizione, che si è svolta nel fine settimana, ha confermato il crescente livello della lotta campana, evidenziando il talento e l’impegno degli atleti partenopei. Un evento che sottolinea l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo italiano e la vitalità del movimento a livello regionale.

La lotta libera italiana parla sempre più napoletano. Ai Campionati Italiani Assoluti andati in scena nel fine settimana al PalaFIJLKAM di Ostia, la giornata di sabato 24 gennaio – dedicata interamente alla libera maschile e femminile – ha messo in luce, ancora una volta, la forza di un movimento cresciuto all'ombra del Vesuvio e oggi protagonista sui tappeti di tutta Italia.Circa 200 atleti si sono sfidati per i titoli tricolori, ma a emergere con continuità è stata soprattutto la scuola partenopea. A partire dal Wrestling Liuzzi di Melito di Napoli, fondato dall'ex olimpionico Michele Liuzzi, capace di conquistare il terzo posto nella classifica a squadre sia nella libera maschile che in quella femminile.

