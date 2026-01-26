Lotito-Sarri separati in casa Dimissioni mercato bloccato e bilancio | alle radici dei loro dissidi

La collaborazione tra Lotito e Sarri si è progressivamente deteriorata, passando da un buon risultato sportivo a divergenze gestionali e di visione. Le recenti dimissioni, il mercato bloccato e le tensioni sul bilancio evidenziano un rapporto ormai segnato da profondi dissidi. Questa situazione rischia di compromettere il futuro della squadra, evidenziando come le divergenze tra presidente e allenatore abbiano raggiunto un punto di non ritorno.

C’eravamo tanto amati. Storia di tre anni fa, però. O giù di lì. Quando Maurizio Sarri, al termine della sua seconda stagione sulla panchina della Lazio, condusse i biancocelesti a un prestigioso e insperato secondo posto in campionato, risultato che non si verificava da venti anni e che mai, nell’era Lotito, era stato raggiunto. Pur non lasciandosi andare a dichiarazioni reciproche di amore sperticato, tra il presidente e il tecnico il feeling era altissimo. Lotito era convinto di avere l’allenatore migliore, Sarri di aver trovato il posto giusto dove scrivere altre pagine indelebili della sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Io Ratkov non lo conosco, non so che dirvi”. Sarri fa scena muta, poi in conferenza stampa arriva Lotito: è scontro sul mercatoDurante la conferenza stampa dopo il pareggio tra Lazio e Fiorentina, Maurizio Sarri ha dichiarato di non conoscere il giocatore Ratkov, suscitando attenzione sulla sua posizione riguardo al mercato.

Lotito-Sarri, separati in casa. Dimissioni, mercato bloccato e bilancio: alle radici dei loro dissidiDal secondo posto nella stagione 22-23, alle prime frizioni, fino al gelo dopo le ultime dichiarazioni: la frattura tra presidente e allenatore, stavolta, sembra insanabile ... msn.com

Lazio, Sarri e Lotito ai ferri corti: lo sfogo del tecnico dopo l’audio rubato al patron, l’accusa di HernanesMaurizio Sarri si sfoga dopo Lecce-Lazio: squadra ridimensionata, addii pesanti, caso Romagnoli e retroscena su Guendouzi. Le parole e l'analisi di Hernanes contro il Presidente Lotito. sport.virgilio.it

L’analisi del collega Andrea Bargione sulla dinamica Lotito-Sarri - facebook.com facebook

Maurizio #Sarri punge Claudio #Lotito: “Resto alla #Lazio; perché ho rispetto dei tifosi: è frustrante non poterli ripagare. Per ora non vedo la luce in fondo al tunnel" Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri, mi pare brutto…” x.com