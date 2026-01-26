Lotito | Il bilancio non si tutela solo vendendo noi evitiamo scelte di corto respiro

Il caso Romagnoli ha riacceso l’attenzione sulla gestione della Lazio, che ha deciso di ritirare il difensore dal mercato, evitando scelte immediate e puntando a un piano a lungo termine. Lotito ha sottolineato l’importanza di un equilibrio tra vendite e strategie sostenibili, evidenziando che il bilancio si tutela anche attraverso scelte ponderate, non solo con le vendite. La decisione riflette un approccio attento alle esigenze della società e alla stabilità del progetto sportivo.

Il caso Romagnoli resta al centro della Lazio. Domenica la Lazio ha tolto dal mercato il difensore, ormai in partenza per andare all’Al-Sadd. Il presidente Claudio Lotito ha spiegato i termini della questione in un’intervista a RomaToday. Le parole di Lotito. Perché la Lazio ha deciso di togliere Romagnoli dal mercato? «È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. Nel calcio di oggi non è affatto scontato, e crediamo sia una scelta di responsabilità. Alessio è un professionista sotto contratto ed è un punto di riferimento per questa squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

