Los Angeles protesta shock contro l’ICE | immagini proiettate sul carcere scuotono l’opinione pubblica

Domenica sera a Los Angeles, le mura di un centro di detenzione sono state utilizzate come schermo per una protesta contro l’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. Le immagini proiettate hanno attirato l’attenzione pubblica, evidenziando le criticità del sistema di detenzione e suscitando riflessioni sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti. Un gesto che ha portato alla ribalta questioni di diritti umani e politiche migratorie.

Domenica sera le mura di un centro di detenzione di Los Angeles si sono trasformate in un maxischermo per una clamorosa protesta visiva contro l’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. Il video è stato realizzato e proiettato dal visual artist noto con lo pseudonimo VJ AyB, già autore di interventi simili in contesti urbani. Le immagini di forte impatto denunciano presunti abusi nelle operazioni di controllo migratorio. L’azione, definita “guerrilla projection”, ha attirato decine di passanti e acceso il dibattito sui social. Le autorità locali hanno confermato di essere a conoscenza dell’evento, ma al momento non risultano indagini ufficiali aperte. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Los Angeles, protesta shock contro l’ICE: immagini proiettate sul carcere scuotono l’opinione pubblica Los Angeles, cittadini in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dal droneSabato sera a Los Angeles si sono svolte manifestazioni pacifiche contro le operazioni dell’Ice. Proiettato video anti-Ice sul penitenziario di Los Angeles: un uomo spara alla cieca su “amici, madri, bambini”Sul fronte del centro di detenzione di Los Angeles, noto come “Twin Towers”, è stato proiettato un video in cui un agente dell’Ice, bendato, spara alla cieca, rivolgendosi a “amici, madri, bambini” e alla sicurezza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Video shock di un padre iraniano che cerca il figlio tra i cadaveri. Los Angeles, protesta shock contro l’ICE: immagini proiettate sul carcere scuotono l’opinione pubblicaDomenica sera le mura di un centro di detenzione di Los Angeles si sono trasformate in un maxischermo per una clamorosa protesta visiva contro l’ICE , ... gazzettadelsud.it Los Angeles, protesta shock contro l'ICE: immagini proiettate sul carcere scuotono l'opinioneLos Angeles, protesta shock contro l’ICE: immagini proiettate sul carcere scuotono l’opinione pubblica ... msn.com Un collettivo di artisti di strada ha diffuso sui social il video di una proiezione di protesta su un edificio di Los Angeles all’indomani dell’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis da parte degli agenti della Border Patrol facebook Protesta contro l’ICE su un centro di detenzione a Los Angeles #LosAngeles #ICE #Proteste #AlexPretti #Immigrazione #Trump x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.