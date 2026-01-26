L’orzo resiste alle alluvioni la chiave è nel genoma
Uno studio della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e pubblicato su Plant Physiology, ha identificato una regione del genoma di alcune varietà di orzo in grado di resistere alle alluvioni. Questa scoperta permette all’orzo di germinare e svilupparsi anche in condizioni di precipitazioni estreme, evidenziando il ruolo del genoma nella resilienza delle colture agli eventi climatici intensi.
L'orzo che resiste alle alluvioni, ed è resiliente agli eventi estremi. Uno studio della Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e pubblicato sulla rivista 'Plant physiology', ha infatti individuato una regione del genoma di alcune varietà di orzo tolleranti a precipitazioni estreme: così riesce a germinare anche dopo un allagamento. Si tratta di una scoperta quindi che, grazie alla genomica come chiave, apre a nuove prospettive per rendere le colture più resilienti ai cambiamenti climatici. In un contesto di crescente instabilità legata ai cambiamenti climatici – viene spiegato – "comprendere come le colture possano adattarsi agli eventi estremi diventa una sfida cruciale per l'agricoltura".
