Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, dopo aver superato Taylor Fritz con una prestazione di alto livello. L'italiano ha dichiarato di sentirsi in buona forma e di poter offrire il massimo in vista del prossimo impegno, sottolineando la propria determinazione e fiducia. Un confronto che promette di essere uno dei momenti più interessanti del torneo.

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open dopo una prestazione ai limiti della perfezione contro Taylor Fritz. Il numero cinque del mondo ha piegato l’americano con un perentorio 6-2 7-5 6-4. Adesso ci sarà la super sfida con Novak Djokovic, ma il toscano si sente pronto ad affrontare il campione serbo, sognando di giocare la sua prima semifinale a Melbourne. Nell’intervista a fine partita con Jim Courier, Musetti esprime tutta la sua felicità per il risultato ottenuto e per la prestazione: “ Sono veramente orgoglioso. Conosco Taylor molto bene e ci siamo affrontati diverse volte e l’ultima volta a Torino ha vinto lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti verso Djokovic: “Di sicuro non sarà stanco, ma penso di poter giocare al massimo”

Lorenzo Musetti avverte Novak Djokovic: “Con il ritmo di oggi non ho timore e posso affrontarlo al massimo”Lorenzo Musetti, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open con una prestazione convincente contro Taylor Fritz, si prepara ad affrontare Novak Djokovic.

Leggi anche: Atene, Djokovic batre Musetti ma non va a Torino. Lorenzo alle Finals

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Novak Djokovic e Lorenzo Musetti si dirigono al 3° turno a Melbourne; Musetti-Djokovic, la partita che vale la semifinale: quando e dove vederla; Djokovic batte Maestrelli, tutti i precedenti contro i tennisti italiani; Perché Lorenzo Musetti è virtuale n.3 del mondo: sorpassi su Djokovic e Zverev, ma strada ancora lunga.

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Benvenuti al Lorenzo Musetti Show! Al termine di una prestazione meravigliosa il numero cinque del mondo si qualifica per i quarti di finale degli ... oasport.it

Lorenzo Musetti avverte Novak Djokovic: Con il ritmo di oggi non ho timore e posso affrontarlo al massimoLorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open dopo una prestazione ai limiti della perfezione contro Taylor Fritz. Il numero ... oasport.it

MASTERCLASS DI MUSETTI Lorenzo domina Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e si qualifica ai quarti degli Australian Open per la prima volta in carriera #AusOpen #AO2026 #Tennis #Musetti #Fritz x.com

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli ottavi dell'Australian Open 2026: i numeri e le quote degli italiani - facebook.com facebook