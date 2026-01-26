Lorenzo Musetti si è distinto agli Australian Open, superando Fritz e qualificandosi per i quarti di finale. Ora si prepara a sfidare Djokovic in una partita che promette grande spettacolo. La sua prestazione dimostra crescita e determinazione in un torneo di livello internazionale.

Incredibile Musetti! Agli Australian Open batte anche Fritz e vola ai quarti contro Djokovic Agli Australian Open 2026 è Lorenzo Musetti show. Supera Fritz e vola ai quarti contro Djokovic È inarrestabile Lorenzo Musetti agli Australian Open. Il tennista azzurro, attualmente numero 5 nel ranking, ha vinto contro lo statunitense Taylor Fritz. In tre set ha primeggiato con un risultato di 6-2, 7-5, 6-4 e un totale di 2 ore e 4' di gioco. Per il carrarino si è trattato di un match in cui si è imposto con autorevolezza, ottenendo così la sua seconda vittoria contro un Top 10 in uno Slam. Con questo risultato Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del torneo (per la prima volta in carriera), dove si troverà davanti Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lorenzo Musetti show contro Fritz agli Australian Open, ai quarti la super sfida con Djokovic

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicIn diretta dagli Australian Open, si disputano gli ottavi di finale con Musetti-Fritz e Sinner-Darderi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Musetti-Fritz vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; Musetti lotta e batte Machac: è agli ottavi; Musetti, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open. Lorenzo numero 3 al mondo in caso di...; Gigantesco Musetti! Strapazza Fritz in tre set e si regala i quarti contro Djokovic.

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Benvenuti al Lorenzo Musetti Show! Al termine di una prestazione meravigliosa il numero cinque del mondo si qualifica per i quarti di finale degli ... oasport.it

Musetti domina Fritz in tre set e vola ai quarti degli Australian Open. Sfiderà DjokovicLorenzo Musetti è sempre più Il Magnifico. L'azzurro, virtualmente numero 3 del mondo, ha dominato lo statunitense ... msn.com

3 - Lorenzo Musetti è il terzo giocatore nato dal 2000 a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Spettacolo. #AustralianOpen #AusOpen #AO26 x.com

! Lorenzo Musetti scrive sempre più la storia: battuto Taylor Fritz agli ottavi di Australian Open in tre set Ai quarti di finale affronterà Novak Djokovic: immenso Lollo! #AustralianOpen #Tennis #LorenzoMusetti - facebook.com facebook