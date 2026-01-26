lorenzo musetti consolida lo status jannik sinner scaccia i fantasmi resta vivo il sogno di un nuovo derby azzurro

Gli ottavi di finale degli Australian Open offrono importanti aggiornamenti sul percorso dei tennisti italiani. Lorenzo Musetti conferma la sua crescita nel circuito, mentre Jannik Sinner supera le difficoltà fisiche, rafforzando le proprie possibilità. Restano aperti i sogni di un nuovo derby azzurro, con entrambi i giocatori pronti ad affrontare le prossime sfide in un torneo che si fa sempre più interessante.

Gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare maschile degli Australian Open emettono i loro verdetti e offrono riflessioni interessanti: Lorenzo Musetti consolida il suo status, mentre Jannik Sinner scaccia i fantasmi dei problemi fisici accusati nel turno precedente. Resta vivo il sogno di un nuovo derby azzurro in un Major dopo quello giocato nei quarti dell’ultima edizione dello US Open. Il toscano regola Taylor Fritz, testa di serie numero nove, 6-2 7-5 6-4 in due ore e quattro minuti e centra per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo di Melbourne. Mercoledì il tennista italiano si giocherà il pass per la semifinale contro Novak Djokovic, oggi a riposo grazie alla vittoria ottenuta per il ritiro del ceco Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

