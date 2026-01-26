lorenzo musetti conquista i quarti degli australian open per la prima volta

Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale agli Australian Open, superando Taylor Fritz in tre set. Questo risultato rappresenta un importante traguardo nella sua carriera, evidenziando la crescita e il talento del tennista italiano nel circuito internazionale. La sua prestazione in Australia mostra un progresso costante e promette ulteriori sviluppi nel suo percorso professionale.

Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale degli Australian Open. A Melbourne Park l’azzurro ha battuto lo statunitense per 6-2, 7-5, 6-4 in poco più di due ore, firmando una delle prestazioni più solide del suo torneo: variazioni continue, ritmo spezzato e un servizio decisivo nei momenti chiave. Con questo risultato Musetti diventa il terzo italiano di sempre a raggiungere i quarti in tutti e quattro i tornei dello Slam. Mercoledì lo aspetta Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena. Lorenzo Musetti wins a BEAUTIFUL point against Fritz at the Australian Open Incredible defending followed by a huge forehand winner. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

Prima degli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti si prepara con un torneo ATP e un'esibizione dedicata.

