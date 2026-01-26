Lorenzo Musetti, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open con una prestazione convincente contro Taylor Fritz, si prepara ad affrontare Novak Djokovic. In una conferenza stampa, il tennista italiano ha dichiarato di sentirsi pronto e senza timori, sottolineando di poter affrontare il campione serbo con fiducia, mantenendo il ritmo e la concentrazione dimostrati nelle ultime partite.

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open dopo una prestazione ai limiti della perfezione contro Taylor Fritz. Il numero cinque del mondo ha piegato l’americano con un perentorio 6-2 7-5 6-4. Adesso ci sarà la super sfida con Novak Djokovic, ma il toscano si sente pronto ad affrontare il campione serbo, sognando di giocare la sua prima semifinale a Melbourne. Nell’intervista a fine partita con Jim Courier, Musetti esprime tutta la sua felicità per il risultato ottenuto e per la prestazione: “ Sono veramente orgoglioso. Conosco Taylor molto bene e ci siamo affrontati diverse volte e l’ultima volta a Torino ha vinto lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti avverte Novak Djokovic: “Con il ritmo di oggi non ho timore e posso affrontarlo al massimo”

Leggi anche: L’ultima fatica di Lorenzo Musetti: battere Novak Djokovic per realizzare il sogno ATP Finals!

Leggi anche: Pronostico e quote Novak Djokovic – Lorenzo Musetti, Finale Atene 08-11-2025

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Lorenzo Musetti racconta di come ha saputo che Djokovic non sarebbe andato alle Finals

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti avverte Novak Djokovic: Con il ritmo di oggi non ho timore e posso affrontarlo al massimo; Jakub Mensik vince il Mondiale in Australia, Novak Djokovic avanza ai quarti; SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!; Novak Djokovic avverte i rivali: Non stavo così bene a livello fisico da molto tempo.

Lorenzo Musetti avverte Novak Djokovic: Con il ritmo di oggi non ho timore e posso affrontarlo al massimoLorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open dopo una prestazione ai limiti della perfezione contro Taylor Fritz. Il numero ... oasport.it

Lorenzo magnifico! Musetti spazza via Taylor Fritz in tre set e si regala Novak Djokovic ai quarti di finale dell'Australian Open 2026AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il n° 5 del mondo ha staccato il pass per i quarti di finale dello Slam di Melbourne con il successo in 6-2 7-5 6-4 su Taylor Fritz. eurosport.it

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli ottavi dell'Australian Open 2026: i numeri e le quote degli italiani - facebook.com facebook

Il rapporto che si sta costruendo tra Lorenzo #Musetti e Josè Perlas é una cosa preziosa per il tennista carrarino, attuale numero 3 del mondo virtuale Poche chiacchiere, suggerimenti mirati, duro lavoro. Lorenzo sta migliorando di giorno in giorno il suo spagn x.com